 «ليسوا أبطالًا».. وزير الرياضة يعلق على هروب بعض اللاعبين ومحاولات تجنيسهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«ليسوا أبطالًا».. وزير الرياضة يعلق على هروب بعض اللاعبين ومحاولات تجنيسهم

منى حامد
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 1:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 1:55 ص

 أجاب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن التساؤلات بشأن أسباب هروب بعض الأبطال الرياضيين، وذلك خلال مشاركته في فعاليات «منتدى مصر 2026»، اليوم الإثنين.

وقال إن الوزارة تدرس حاليًا حلولًا للحد من ظاهرة هروب اللاعبين ومحاولات تجنيسهم، إلى جانب المشكلات الأخرى المرتبطة بهذا الملف.

وأشار إلى أنه يرى، بصفته مسؤولًا، أن اللاعبين الذين يقررون الهروب «عندهم حق»، مضيفًا أن هؤلاء اللاعبين لا يزالون في مرحلة «البطل المحتمل»، وليسوا أبطالًا.

وأوضح أن مصر تضم كثيرًا من الأبطال الرياضيين الذين لن يقرروا الهروب، نظرًا لتحقيقهم دخولًا مادية مناسبة، معتبرًا أن المشكلة تكمن في «البطل المحتمل اللي مش قادر يصبر».

 


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