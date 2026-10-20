قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن القواعد الحالية "لا تؤدي" إلى مساعي استقطاب أعداد أكبر للتعليم التكنولوجي، لافتا إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم الإنسانية في الجامعات الخاصة والأهلية 53%، بينما الحد الأدنى للجامعات التكنولوجية 52%.

وأضاف خلال جلسة "ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وهل يؤهلهم ذلك؟" بمنتدى مصر 2026، أن فارق الـ 1% يوجه الطلاب للشريحة الأعلى، في الوقت الذي يُسمح فيه بالقبول في المعاهد ذات السنتين بنسبة 50% في تخصصات لم تعد هناك حاجة إليها.

وأوضح أن تجارب سابقة جرت لتطبيق نظم واختبارات قبول لكنها لم تستكمل لأسباب متعددة، مشيرا إلى المنظومة التي أعدتها وزارة التعليم العالي عبر منصة تضم كل الكليات والتخصصات.

ودعا إلى تطوير منصة القبول بالجامعات لتصبح "منصة تفاعلية" يدخل إليها الطلاب لتسجيل درجاتهم وقدراتهم، مع الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توجيههم، مؤكدا أن هذا النظام المتكامل ينهي الاعتماد الوحيد على المجموع ويساعد الطلاب في اختيار التخصصات التي يستطيعون النبوغ فيها.

وشدد أنه "لا يوجد تخصص غير مطلوب"، موضحا أن الطالب المتميز في أي تخصص سيجد فرصة عمل متميزة.

وأضاف أن الإتاحة التي تحققت خلال السنوات الماضية أسهمت في حل أزمة كبيرة بمنظومة التعليم العالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن "لا إتاحة دون جودة ولا جودة تقيد الإتاحة" أو تعطل تخصصات تحتاج إليها الدولة.

ودعا إلى إمكانية منح تسهيلات وحوافز ودعم وشراكة من الدولة للقطاع الخاص لإنشاء كليات جديدة في القطاع الطبي نظرًا لوجود "عجز كبير جدًا في الأطباء"، فضلا عن أن "تدني الأجور يضطر نسبة كبيرة من الخريجين للسفر إلى الخارج".

وأكد أن التعليم الطبي في مصر "متميز"، مشددا أن الأطباء المصريين يعملون في الدول الأوروبية ويحظون بـ "سمعة جيدة للغاية".