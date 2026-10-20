«الأمل في البرونزية» منتخب مصر يخسر بسداسية أمام المغرب بقبل نهائي أفريقيا لكرة الصالات

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خسر منتخب مصر أمام نظيره المغربي بستة أهداف دون رد في الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم "داخل الصالات" المقامة في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري.

أنهى المنتخب المغربي حامل اللقب الشوط الأول متقدما بنتيجة 3-0، وأضاف لاعبوه 3 أهداف أخرى في الشوط الثاني.

وبذلك يتأهل المنتخب المغربي للنهائي لمواجهة نظيره الأنجولي الذي فاز على الجزائر بنتيجة 3-2 في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.

وضمن منتخبا أنجولا والمغرب بذلك التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم للصالات التي ستقام في أكتوبر 2028، ولم يتحدد بعد مكان إقامتها.

أما منتخب مصر سيواجه نظيره الجزائري لحسم الفائز بالميدالية البرونزية، والبطاقة الثالثة والأخيرة لقارة أفريقيا في كأس العالم.

يذكر أن منتخب مصر حقق اللقب القاري 3 مرات، أعوام 1996 و2000 و2004، متساويا مع المغرب الذي فاز بكأس الأمم في أعوام 2016 و2020 و2024.

يذكر أن المنتخب المغرب فاز بلقب النسخة الأخيرة بالفوز 5-1 على أنجولا، لتتكرر المواجهة بين الفريقين في النهائي للنسخة الثانية على التوالي.