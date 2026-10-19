السعودية تؤجل مبادرة مستقبل الاستثمار على وقع إغلاق مطار الرياض إثر اعتداءات حوثية

أكد منظمون سعوديون في بيان، أن المملكة قررت تأجيل مؤتمرها الاستثماري الرئيسي، مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار،إلى العام المقبل.

جاء ذلك في أعقاب الهجمات الدامية التي هزت المملكة في الأسابيع الأخيرة مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وتنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية المنتدى سنويا، ويستقطب عادة قادة أجانب وكبار رجال الأعمال. وكان من المقرر إقامة نسخة هذا العام في الرياض في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر.

وقالت وكالة فرانس برس، إن التأجيل يوجه ضربة لطموحات المملكة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، والمضي قدما في أجندتها الإصلاحية.

وذكر مستشار يعمل مع شركات سعودية في تصريح للوكالة، أن "المسؤولين التنفيذيين الذين تحدثت معهم يشعرون بتردد كبير للغاية بشأن السفر إلى الرياض لحضور مؤتمرات هذا الشهر".

وكانت السعودية علقت العمليات في مطار الرياض الدولي بعدما هاجمه الحوثيون في وقت سابق من الشهر، وخلفت إحدى الضربات 13 قتيلا في العاشر من أكتوبر.

ولم تعلن السلطات عن جدول زمني واضح لاستئناف الملاحة الجوية فيه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت مصادر دبلوماسية أن المملكة تعتزم المضي قدما في عقد المؤتمر مع إتاحة خيارات الحضور الشخصي أو عبر الإنترنت، وتوفير مسارات بديلة للسفر جوا وبرا، لكن يبدو أن تلك الخطة أُلغيت، في ظل تزايد التحذيرات الغربية من السفر إلى المنطقة، ومع استمرار إغلاق مطار الرياض.