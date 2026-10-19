نبيل فهمي يبحث مع وزير الخارجية اللبناني آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، في بيروت، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وانعكاسات التصعيد الإقليمي على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، فضلاً عن أولويات الحكومة اللبنانية خلال المرحلة الراهنة، والجهود المبذولة لدفع مسار التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية للحكومة اللبنانية في جهودها الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية توفير الظروف السياسية والأمنية الملائمة لتمكين لبنان من تجاوز التحديات الراهنة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز المساندة العربية لجهود التعافي وإعادة الإعمار، ودعم المؤسسات اللبنانية في مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية اللبنانية لمتابعة الملفات ذات الأولوية، وتكثيف التواصل مع الشركاء العرب والدوليين لدعم الاحتياجات اللبنانية، والعمل على تعزيز الحضور العربي في الجهود الدولية المتعلقة بلبنان، بما في ذلك المساعي الرامية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701.