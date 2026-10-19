صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام أبو قير للأسمدة في الدوري الممتاز

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أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد.

ويقود صلاح محسن خط هجوم المصري في مواجهة اليوم، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.

وجاء تشكيل المصري أمام أبو قير للأسمدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، مصطفى العش، محمد شكري.

خط الوسط: محمود حمادة، حسن علي، أحمد القرموطي، حسين فيصل، عبد الله الزياني.

خط الهجوم: صلاح محسن.

قائمة البدلاء: عصام ثروت، عبد الوهاب نادر، عمرو سعداوي، مصطفى أبو الخير، ياسين الملاح، يوسف الجوهرى، علي سليمان، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي.