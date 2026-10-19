مانشستر سيتي مهدد بخصم ضخم من النقاط والهبوط إلى التشامبيونشيب لموسمين

يواجه مانشستر سيتي احتمال التعرض لعقوبة قاسية تتمثل في خصم عدد كبير من النقاط، بما قد يؤدي إلى هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب»، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.

وينتظر النادي الإنجليزي حسم قضيته المتعلقة باتهامات انتهاك القواعد المالية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أُدين بأكثر من 100 مخالفة، فيما يواصل سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات، ويتمسك باستئنافه ضد نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المستقلة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن مانشستر سيتي قد يتلقى عقوبة بخصم ضخم من النقاط، من شأنها أن تضمن هبوطه إلى التشامبيونشيب، مشيرة إلى أن مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي يسعون إلى إعلان العقوبة قبل الكشف عن نتائج الاستئناف.

وأضاف التقرير أن النادي قد يواجه عقوبة إضافية بخصم المزيد من النقاط، وهو ما قد يبقيه في دوري الدرجة الأولى لمدة موسمين.

وأشار التقرير إلى أن استبعاد مانشستر سيتي مباشرة من الدوري الممتاز يبدو احتمالًا مستبعدًا، نظرًا إلى التداعيات التي قد تترتب على هذه الخطوة، وما قد تسببه من فوضى غير مسبوقة في مسابقات رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي حال إقرار العقوبة، قد يحصل النادي على فرصة لإعادة بناء صفوفه واستعادة توازنه، في تطور من شأنه أن يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وتعود القضية إلى اتهامات بارتكاب انتهاكات مالية خطيرة على مدار تسعة مواسم، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب التقرير، خلصت اللجنة المستقلة إلى أن النادي أبرم صفقات رعاية وصفها التقرير بـ«الصورية»، ساهمت في إخفاء إيرادات بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد اتهمت مانشستر سيتي، في بيان صدر بالتزامن مع إعلان نتائج اللجنة، بانتهاك لوائح المسابقة بصورة ممنهجة لما يقرب من عقد من الزمن.

في المقابل، يؤكد مانشستر سيتي امتلاكه أدلة قاطعة تثبت موقفه، متعهدًا بمواصلة الدفاع عن نفسه في مواجهة اتهامات الرابطة.