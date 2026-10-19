نبيل فهمي: حريصون على حشد الدعم العربي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم الاثنين، نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيروت.

وبحث الجانبان أولويات المرحلة الراهنة والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه لبنان.

وأكد الأمين العام مساندة جامعة الدول العربية لجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، مشدداً على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

كما أكد حرص الجامعة على مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية وحشد الدعم العربي لجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.