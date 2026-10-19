شهيد ومصابون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء قصف طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية بصاروخ مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بوصول شهيد وعدد من المصابين إلى المستشفى، جراء القصف.

وأوضحت مصادر طبية، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5 شهداء، بينهم 4 شهداء جدد، و22 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,522، والإصابات إلى 5,421، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 839.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,480 شهيدا، و175,539 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.