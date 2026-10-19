حركة السترات الصفراء الفرنسية تعتزم الاحتجاج مجددا يوم السبت

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أعلنت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية الفرنسية عن تنظيم مزيد من المظاهرات السبت المقبل، عقب أعمال شغب خطيرة عبر البلاد مطلع الأسبوع.

وفي 24 أكتوبر، سوف يكون هناك "فصل ثان" من الاحتجاجات، حسبما قال منظمو مظاهرات مطلع الأسبوع في موقعهم الإلكتروني اليوم الاثنين.

من المتوقع تنظيم المظاهرات مجددا في عشرات المواقع.

أثارت احتجاجات السترات الصفراء ضد ارتفاع تكلفة المعيشة والظلم الاجتماعي، التوترات في فرنسا بين نوفمبر 2018 وأوائل 2019.

وهناك دعوات لإحياء حركة السترات الصفراء قبل مظاهرات مطلع الأسبوع المقبل.

وفي باريس، عقدت الحكومة اجتماع أزمة آخر لمناقشة الوضع الحالي.