تراجع ثقة المستهلك في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى خلال أكثر من 3 سنوات

يشير مسح إلى أن ثقة المستهلك في المملكة المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى خلال أكثر من ثلاث سنوات، وسط مخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مؤسسة «إس أند بي جلوبال» أن أكتوبر شهد تدهورًا حادًا في الثقة، فيما يتوقع 57% من الأسر أن ترتفع أسعار الفائدة وأن تزيد الضغوط على الإنفاق والادخار، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وانخفضت نتائج المسح، الذي يُجمع شهريًا منذ عام 2009 ويستند إلى مجموعة من 1500 أسرة بريطانية، للشهر الثالث على التوالي إلى 41.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.

وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع حاد في التوقعات المالية على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، نتيجة لزيادة الضغوط التضخمية وتزايد توقعات الأسر بقيام البنك المركزي البريطاني بزيادة أسعار الفائدة.