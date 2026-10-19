ضبط 8 متهمين باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، والتصدي لظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بأساليب إلحاحية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 أشخاص، بينهم 7 رجال وسيدة ، لـ 6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضُبط بحوزة المتهمين، 16 حدثا من المعرضين للخطر، وذلك أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع للمواطنين بأسلوب إلحاحي. وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما سلمت الأجهزة الأمنية المجني عليهم إلى ذويهم، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على سلامتهم ورعايتهم.