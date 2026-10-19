رياض الخولي رئيسا للجنة التحكيم الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن تولي الفنان رياض الخولي رئاسة لجنة تحكيم ثلاثة مسارات مسرحية في دورته الحادية عشرة بالمهرجان، وهي مسابقة العروض الكبرى ومحور مسابقة مسرح الشارع ومسابقة المونودراما.

ويتضمن المهرجان، المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، إضافة إلى المسارات الثلاثة، مسارا رابعا، وهو مسابقة مسرح الطفل والنشء.

ويُعد رياض الخولي أحد الفنانين الذين جمعوا بين الخبرة المسرحية والحضور المميز في الدراما التلفزيونية والسينما، وقدم خلال مسيرته الفنية الممتدة العديد من الأدوار التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وُلد رياض الخولي في 29 يناير 1953 بمحافظة المنوفية، وتخرج في قسم التمثيل بمعهد الفنون المسرحية عام 1976، وعمل في هيئة المسرح لسنوات، وشارك في عدد من العروض المسرحية، كما تعاون مع الفنان محمد صبحي في مجموعة من الأعمال المسرحية المهمة، من بينها مسرحية "وجهة نظر"، التي جسَد خلالها شخصية "مخلص".

وامتدت تجربته الفنية إلى السينما، حيث شارك الخولي في عدد من الأفلام البارزة، من بينها "السادة الرجال" عام 1978، و"الجحيم" عام 1980، و"طيور الظلام" عام 1995، كما جسَد شخصية عبداللطيف البغدادي في فيلم "جمال عبدالناصر" عام 1999.

وفي الدراما التلفزيونية، شارك الخولي في أعمال متعددة، من بينها مسلسلات "ليالي الحلمية" و"هوانم جاردن سيتي" و"سلسال الدم" و"هوجان" و"الفتوة" و"ملحمة موسى" و"جزيرة غمام"، وتجاوز رصيده الفني 170 عملا متنوعا، كما تولى منصب مدير المسرح الكوميدي خلال الفترة من 2001 إلى 2007، وعُين وكيلا لنقابة المهن التمثيلية.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا.

وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة سهير المرشدي، تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.