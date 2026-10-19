وزير الخارجية الأمريكي ينفي تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

نفى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، تعليق عمليات تبادل بعض المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي ‌قال إن واشنطن قامت بذلك لفترة قصيرة.

وقال زيلينسكي في حديث لبرنامج ميت ذا برس على قناة إن.بي.سي الأمريكية، أمس الأحد، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية كان قد ​توقف لكن تم إلغاء الحظر لاحقا.

وأضاف "نحن ممتنون جدا لهذا. الأمر يعمل ​الآن".

لكن روبيو قال خلال حديث للصحفيين خلال زيارة إلى أوزبكستان، اليوم الاثنين، أن تبادل المعلومات الاستخباراتية لم يتوقف في الواقع ​أبدا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال روبيو للصحفيين بعد جولة في ساحة ريجستان في سمرقند "لا أعرف ​من أين يستقي هذه المعلومات أو لماذا يقول هذه الأشياء للصحافة. عليكم أن تعودوا وتسألوه. لم يكن هناك أي توقف".

وذكر في إشارة إلى زيلينسكي "ما ينبغي أن يركز ​عليه، وما نريد أن نركز عليه، هو إنهاء هذه الحرب. هذا ​ما ينبغي أن يركز عليه".

وقال زيلينسكي أيضا إنه يعتقد أن الحكومة الأمريكية كانت وراء القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة على قدرة أوكرانيا ​على استخدام نظام (ستارشيلد) ​للأقمار الصناعية ⁠الذي صممته شركة سبيس إكس، وهو نظام بالغ الأهمية للدفاع ضد الطائرات بدون طيار "درونز" والصواريخ الروسية.

ونفى المسئولون الأمريكيون ​هذه الادعاءات أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن واشنطن لا تزال تتبادل المعلومات الاستخباراتية، ⁠على ​الرغم من أن المسئولين الأوكرانيين قالوا إنهم ​لم يتلقوا تحذيرا مسبقا قبل بعض الضربات الروسية مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ​المعلومات الاستخباراتية تتدفق بالفعل كالمعتاد.

وتعتمد أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية ​لتعقب الصواريخ ⁠الباليستية سريعة الحركة التي تطلقها روسيا على مدنها.