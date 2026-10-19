إيلون ماسك يعتزم منح سهم من «سبيس إكس» لكل طفل في الولايات المتحدة العام المقبل

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عزمه منح سهم من أسهم شركة «سبيس إكس» لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، في مبادرة وصفها بأنها «بداية لسلسلة من المحاولات».

وكتب ماسك، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، صباح الاثنين: «العام المقبل، سأهدي سهمًا من أسهمي في شركة سبيس إكس لكل طفل في أمريكا. ستكون هذه البداية لسلسلة من المحاولات».

ويأتي الإعلان في وقت يواصل فيه ماسك الترويج لمشروعاته التكنولوجية الطموحة، التي تثير اهتمامًا واسعًا وتساؤلات بشأن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف ماسك، الخميس الماضي، خلال عرض تجريبي لشركة «سبيس إكس» بالقرب من مدينة واكو بولاية تكساس، عن نموذج أولي جديد لسيارة «تسلا رودستر»، مزود بتقنيات تتيح تنفيذ قفزات ومناورات في الهواء.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير نشرتها صحف ومجلات أمريكية، من بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» ومجلة «أتلانتيك»، جوانب مختلفة من نفوذ ماسك وطموحاته التكنولوجية، مسلطة الضوء على تساؤلات تتعلق بحدود السلطة الفردية، والمسئولية الاجتماعية، والفارق بين الابتكار التقني واستعراض القوة والنفوذ.