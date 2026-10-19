الشرقية إنبي يسعى لاستعادة التوازن أمام المقاولون العرب في الدوري

يستعد فريق إنبي لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة.

ويستضيف ملعب بتروسبورت مواجهة إنبي والمقاولون العرب، حيث يطمح الفريق البترولي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية وتصحيح مساره في المسابقة، بعد بداية شهدت تذبذبًا في الأداء والنتائج.

في المقابل، يسعى المقاولون العرب إلى الظهور بصورة قوية خلال اللقاء، وتحقيق الفوز خارج ملعبه من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، مستهدفًا استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى إنبي لحصد النقاط الثلاث.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات.

في المقابل، يأتي المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، بعد خوض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنبي والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.