ترامب يوثق أول هبوط لطائرته الرئاسية في مطار يحمل اسمه بفلوريدا

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صورة لطائرته الرئاسية "إير فورس وان"، اليوم الاثنين، وهي تهبط لأول مرة في مطار دولي يحمل اسمه في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال: "أول هبوط لطائرة "إير فورس وان" في مطار الرئيس دونالد جيه ترامب الدولي، في مقاطعة بالم بيتش، فلوريدا!".

وأرفق ترامب منشوره بصورة للطائرة الرئاسية لحظة هبوطها في المطار.

وكانت مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية أعلنت مؤخرا تغيير اسم مطارها رسميا ليصبح باسم مطار الرئيس دونالد ترامب الدولي، لينضم بذلك إلى قائمة ‌من المنشآت والبرامج الحكومية والسفن الحربية والعملات التي تحمل اسم الرئيس الجمهوري، بحسب شبكة "سي إن إن عربية" الإخبارية.

ويقضي الرئيس الأمريكي مع أسرته عطلته الأسبوعية في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن ترامب يريد تحويل ملعب الجولف الفاخر الخاص به في فلوريدا إلى منتجع مخصص لرؤساء الولايات المتحدة المستقبليين على غرار منتجع كامب ديفيد التاريخي.

وفي حال المضي قدما في المشروع، سيتحول نادي "ترامب إنترناشيونال" في ويست بالم بيتش حيث يمضي الملياردير البالغ من العمر 80 عاما غالبية عطلات نهاية الأسبوع في لعب الجولف إلى منتجع رئاسي لخلفائه، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.