حمًل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، الدول الغربية المنضوية في "تحالف الراغبين" المسئولية عن وصول أوكرانيا إلى وضع بالغ الصعوبة، مؤكدا أنها دمرت مؤسسات الدولة والاقتصاد الأوكرانيين.

وقال فولودين، في قناته على منصة "ماكس"، إن تحالف الراغبين، الذي يضم إنجلترا وفرنسا وألمانيا والأطراف التابعة لها "فعل كل ما يلزم لكي تجد أوكرانيا نفسها في هذا الوضع البالغ الصعوبة، بعدما دمّر مؤسسات دولتها واقتصادها"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف فولودين أن فلاديمير زيلينسكي ضيق الخناق على الشعب الأوكراني من خلال تراكم القروض والحصول على المساعدات الخارجية.

وقال فولودين "بعدما تراكمت القروض والمساعدات الخارجية، شد زيلينسكي حبل المشنقة حول عنق الشعب الأوكراني".

وتابع فولودين: "سيضيف (تحالف الراغبين) كلمة (الأموال) إلى اسمه، وسيطالب باستردادها. وسيتعين على أجيال أوكرانية كثيرة في المستقبل سداد هذه الأموال. وفي ظل هذه الالتزامات المالية، فإن أوكرانيا محكوم عليها بالفشل".