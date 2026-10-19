ماكرون يصل إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل 4 دول

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الاثنين، إلى الكويت، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا الإمارات والبحرين وقطر.

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية مقطع فيديو يرصد لحظة وصول ماكرون إلى البلاد، حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

والأربعاء، قال مكتب الرئيس الفرنسي إن ماكرون، سيتوجه ⁠إلى الكويت والإمارات والبحرين وقطر للقاء قادة هذه الدول في الفترة من 19 إلى ⁠21 أكتوبر.

وأضاف البيان أن ماكرون يعتزم ⁠مناقشة الوضع في مضيق هرمز وتأثيره ⁠على أسعار الطاقة. وأضاف البيان أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج.

وتأتي الجولة بعد نحو 8 أشهر من اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير الماضي، وما رافقها من اضطرابات في الملاحة بمضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز عالميا.