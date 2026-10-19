اعتقالات في إسرائيل بعد هجمات على صحفية ودبلوماسيين أوروبيين

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على ثمانية مشتبه بهم في إطار تحقيق في وقائع عنف حدثت في الضفة الغربية في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، بما في ذلك اعتداءات على المصورة الصحفية الأمريكية هايدي ليفين، ودبلوماسيين أوروبيين في واقعتين منفصلتين.

ولم تكشف الشرطة هوية المشتبه بهم الذين جرى نقلهم إلى مراكز احتجاز للتحقيق معهم، كما لم توضح التهم الموجهة إليهم. وذكرت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، تعد ملاحقة المستوطنين قضائيا أمر نادر الحدوث في إسرائيل.

وذكرت إذاعة إسرائيلية أن المشتبه بهم إسرائيليون، وأن جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» يشارك في التحقيق.

ووثقت لقطات مصورة يوم الجمعة، اعتداء مستوطنين إسرائيليين ملثمين على ليفين المصورة الصحفية في صحيفة «واشنطن بوست»، التي كانت تغطي موسم حصاد الفلسطينيين للزيتون.

وتعرض دبلوماسيون أوروبيون ورئيس بلدية فرنسي لهجوم من قبل مستوطنين ملثمين في منطقة أخرى من الضفة الغربية.

وأثارت أعمال العنف هذه تنديدا من الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، وكذلك من كل من فرنسا وبلجيكا وبولندا، التي تعرض دبلوماسيوها للهجوم يوم السبت.

وبينما حمل وزير الخارجية جدعون ساعر، والجيش الإسرائيلي «مثيري شغب إسرائيليين» المسئولية عن الهجوم على الدبلوماسيين، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفا أكثر حذرا. وتشير توقعات إلى أن ائتلاف نتنياهو ربما يفقد أغلبيته الحاكمة في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.

وقال نتنياهو إن الدبلوماسيين دخلوا «منطقة حساسة سبق أن شهدت مواجهات دون تنسيق مسبق» مع الجيش الإسرائيلي، واعتبر أن ملابسات الهجوم على ليفين «غير واضحة».

وتشهد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا ملحوظا، وسجلت منظمة «ييش دين» الحقوقية الإسرائيلية ما لا يقل عن 170 هجوما منذ 27 سبتمبر. وطالت هذه الاعتداءات كذلك صحفيين ونشطاء إسرائيليين ومراقبين أجانب.