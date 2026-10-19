قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين من قلقيلية ونابلس بالضفة الغربية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية الواقعة شمالي الضفة الغربية، واعتقلت خمسة فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها".

من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، شابين من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية القول، "إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في أحياء متفرقة، واعتقلت الشقيقين نور وأيوب شحروري من شارع ابن رشد".

وأضافت المصادر، أن "قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة كفر قليل جنوب المدينة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها".