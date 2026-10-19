ضبط مالك محل بالجيزة لبيعه أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات الفضائية

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ألقت مباحث المصنفات القبض على مالك محل بالجيزة يبيع أجهزة «الريسيفر» غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية رصدت بيع (مالك محل - كائن بمنطقة الأهرام بالجيزة) أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكشفت عن استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه، وضُبطت بحوزته (أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية «بدون ترخيص»)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي.

وأشارت الداخلية إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.