الخارجية الألمانية تنصح المواطنين المسافرين إلى فرنسا بتوخي الحذر

نصحت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين المسافرين إلى فرنسا بتوخي الحذر، عقب أعمال الشغب التي تخللت الاحتجاجات الأخيرة في الدولة المجاورة لألمانيا.

وجاء في إرشادات السفر المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تصرفوا بحذر وتجنبوا المظاهرات قدر الإمكان"، لافتة إلى أنه لا يمكن استبعاد وقوع احتجاجات أخرى، "وربما أعمال شغب أيضا خلال الأيام المقبلة".

ونصحت الوزارة المسافرين الألمان بالالتزام بتعليمات قوات الأمن الفرنسية، وكتبت: "يُرْجى الانتباه إلى أنه بموجب التعديلات التشريعية الجديدة، قد تواجهون عقوبات تشمل الغرامات المالية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار، في حال عدم الابتعاد عن المظاهرات غير المصرح بها أو التي تتخللها أعمال عنف حال طلبت السلطات ذلك".

وشهدت عدة مدن فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة أعمال عنف ونهب، خلال احتجاجات حاشدة شارك فيها نحو نصف مليون شخص، اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.