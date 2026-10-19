الاحتلال يزعم كشف خطة لحماس لزرع عبوات ناسفة قرب مراكز الإيواء في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كشف وثيقة داخلية لحركة حماس، تعود إلى أبريل 2024، تتضمن مقترحات لزرع عبوات ناسفة في محيط مراكز الإيواء وعلى الطرق التي قد يسلكها سكان قطاع غزة، بهدف عرقلة تقدم الجنود وتأمين فرار عناصر الحركة.

وادعى الجيش أن «الوثيقة، التي نشرها للمرة الأولى، تضمنت مقترحا بتفجير العبوات عند اقتراب الجنود من مراكز الإيواء، إلى جانب استخدام قذائف صوتية لإثارة الذعر والفوضى بين النازحين، بما يتيح لعناصر حماس الانسحاب من المناطق المستهدفة».

واتهم الجيش الحركة استخدام مراكز الإيواء لتحقيق أهداف عسكرية، معتبرا أن الوثيقة تكشف استعدادها للمخاطرة بالسكان لحماية عناصرها، بحسب مزاعمه.

يأتي ذلك فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي عزمه خفض المساعدات الغذائية المقدمة لنحو نصف مليون شخص في قطاع غزة، بسبب نقص التمويل والتخفيضات التي أقرتها الأمم المتحدة، في خطوة تهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا.

وبحسب تقرير لشبكة «إيه بي سي» الأسترالية، أوضح البرنامج، الذي يُعد من أبرز الجهات المقدمة للمساعدات الغذائية الإنسانية في القطاع، أنه سيقلص نطاق المستفيدين من مساعداته ضمن إجراءات لخفض التكاليف، تستهدف تقليص عدد الحالات التي يدعمها بنحو الثلث.

وتشمل الإجراءات خفض الحصص الغذائية إلى النصف، بحيث تحصل الأسر التي كانت تتلقى طردين غذائيين على طرد واحد فقط، إلى جانب تقليص كميات الدقيق وخفض محتويات الطرود الغذائية بنسبة 40%.

كما سيخفض البرنامج وتيرة توزيع الوجبات الساخنة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما فيها المناطق القريبة من الخط الأصفر الفاصل بين مناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية وغيرها، من وجبة يومية إلى وجبة كل يومين.

ولا تقتصر التخفيضات على المساعدات الغذائية، إذ أعلن البرنامج أيضًا خفض قيمة المساعدات النقدية بنسبة 40% لنحو 75 ألف أسرة، رغم اعتماد كثير من سكان القطاع عليها لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل محدودية النقد المتداول