الجيش اليمني: الحوثيون استهدفوا شبوة بـ3 صواريخ باليستية

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أعلن المتحدث القوات المسلحة اليمنية أن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا على محافظة شبوة، منوهًا أنها أطلقت 3 صواريخ باليستية استهدفت مركزًا لتدريب منتسبي الجهات الأمنية والشرطية.

ونوه المتحدث في تصريحات نقلتها قناة «اليمن» الفضائية، أن ميليشيا الحوثي تواصل استهداف المدنيين والمنشآت الأمنية في مختلف المحافظات اليمنية.

وقُتل 18 شخصًا على الأقل، الاثنين، في هجوم شنته جماعة الحوثيين على معسكر تدريب تابع للقوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر حكومية وطبية.

وبحسب تقارير محلية، استهدف الهجوم معسكرًا في مديرية جردان، أثناء تنفيذ دورة تدريبية لـ«كتيبة التدخل السريع»، التابعة لقوات جنوبية مستحدثة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت تقارير إخبارية بوصول عدد من الجنود المصابين إلى مستشفى الهيئة العام في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، لتلقي العلاج، فيما تواصلت عمليات إسعاف المصابين ونقلهم إلى المرافق الصحية.

وشهدت المحافظة حالة استنفار طبي وعسكري عقب الهجوم، وسط دعوات للتبرع بالدم للمصابين.