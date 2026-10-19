ضبط سائق سيارة لاتهامه بأداء حركات استعراضية وتعريض حياته والمواطنين للخطر

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء القبض على قائد سيارة "ربع نقل" بتهمة أداء حركات استعراضية وتعرض حياته والمواطنين للخطر.



وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها ان أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بجنوب سيناء معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ربع نقل الظاهرة بمقطع الفيديو منتهية التراخيص، وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة دهب.

وأضافت الوزارة بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة منذ 3 أشهر على النحو المُشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة دهب بقصد الاستعراض، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.