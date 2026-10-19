بوتين يوافق على مقترحات لإجراء تعديلات في تشكيلة الحكومة الروسية

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على مقترحات قدمها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، لإجراء تعديلات في تشكيلة الحكومة الروسية، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وقدم ميشوستين، المقترحات إلى بوتين خلال اجتماع عمل عقد اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تحال الترشيحات إلى مجلس الدوما الروسي للموافقة عليها، وفقا لما ينص عليه الدستور.

ولم يذكر بيسكوف أسماء المسئولين المعنيين، كما لم يحدد طبيعة التغييرات المقترحة.