عراقجي: نتنياهو يسعى لجر واشنطن إلى حرب جديدة مع إيران

- قال إن طهران خرجت «أقوى» من الهجمات السابقة، محذرا: «لدينا أيضا أعمال لم تُستكمل بعد»

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة مع طهران "لتجنب دخول السجن".

جاء ذلك في منشور لعراقجي، أمس الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردا على تصريحات أدلى بها نتنياهو بشأن إيران.

وقال عراقجي إن نتنياهو "يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة من أجل تجنب دخول السجن، متجاهلا العواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة إلى إسرائيل والرئيس الأمريكي".

وأضاف أن إيران "خرجت أقوى" من الهجمات السابقة التي استهدفت أراضيها "من أجل القضاء عليها".

وتابع مخاطبا الجانب الإسرائيلي: "هل تريدون تجربة حظكم مرة أخرى؟.. تفضلوا جربوا، لكن توخوا الحذر؛ فلدينا نحن أيضا أعمال لم تُستكمل بعد".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت بأن نتنياهو تطرق في "عقيدته الأمنية" التي أعلنها الأحد إلى مسألة "إسقاط النظام الإيراني"، معتبرا أن الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر الجاري ذات "أهمية وجودية".

وزعم نتنياهو أن "تدهور الاقتصاد الإيراني يوما بعد يوم يزيد الضغط الشعبي، وقد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات جديدة".

وقال: "خطتنا شاملة وحازمة للغاية من أجل إسقاط النظام، وهذه هي التعليمات التي أعطيتها لجميع المؤسسات الأمنية".

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وفق السلطات الإيرانية، وردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويتزامن تعثر المفاوضات مع خلافات بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.