 نبيل فهمي: نتطلع إلى مواصلة التنسيق مع القيادات اللبنانية وتعزيز إسهام لبنان في العمل العربي المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي: نتطلع إلى مواصلة التنسيق مع القيادات اللبنانية وتعزيز إسهام لبنان في العمل العربي المشترك

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 3:04 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 3:12 م

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وذلك خلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها إلى لبنان.

بحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان وانعكاسات التطورات الإقليمية عليه، حيث أكد الأمين العام أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وجدد فهمي التأكيد على موقف الجامعة الثابت في دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

كما أعرب فهمي عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق مع القيادات اللبنانية وتعزيز إسهام لبنان في العمل العربي المشترك.

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