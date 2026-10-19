الإسكان تبحث تقديم الدعم الفني في إعادة الإعمار والسكن المستدام بالدول العربية

أعلنت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب فوز المقترح المقدم من مصر بشعار يوم الإسكان العربي لعام 2027، تحت عنوان "نحو شراكات مستدامة لتمويل مستقبل المدن".

ويركز الشعار على استشراف مستقبل التنمية العمرانية عبر ابتكار نماذج تمويلية حديثة تقوم على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، من خلال آليات مثل السندات الخضراء والتمويل المستدام، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الـ72 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مدار 3 أيام من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، وبحضور ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والتعمير والتنمية الحضرية بالدول العربية.

واستعرض المهندس مصطفى النجار جهود وزارة الإسكان والمرافق في متابعة ملفات المجلس ومجالات التعاون العربي المشترك، فضلًا عن إعداد دراسة حول تجارب الدول العربية في مجال السكن الاجتماعي، والمقرر إطلاقها وتعميمها في نسختها النهائية خلال فعاليات الدورة الـ43 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وأشار النجار إلى الانتهاء من التقرير الخاص بحالة الإسكان في مصر، ضمن البرنامج الإقليمي لتعزيز ملفات الإسكان الوطنية في المنطقة العربية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)؛ لدعم تبادل الخبرات وتطوير سياسات الإسكان.

ولفت وكيل أول وزارة الإسكان إلى مشاركة قطاع الإسكان والمرافق، ضمن احتفالات يوم الإسكان العربي، في فعالية نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة حول التجربة المصرية في التعامل مع تحديات قطاع الإسكان وسوق الإيجارات، بمشاركة ممثلين عن مكتب البرنامج بالأردن، والبنك الدولي، ومتخصصين في قضايا الإسكان.

وأشار النجار إلى إمكانية تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتقديم الدعم والمساندة الفنية لعدد من الدول العربية، بالتعاون مع نقابة المهندسين، في مجالات إعادة الإعمار، والسكن المستدام، وتحسين الواقع العمراني؛ لدعم جهود مواجهة التحديات العمرانية وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

من جانبها، وجهت الأمانة الفنية للمجلس الشكر إلى مصر على تقديم تقرير مفصل بشأن إنجازات صندوق التنمية الحضرية خلال الفترة من 2014 إلى 2026، ضمن بند استعراض تجارب الدول العربية في التعامل مع السكن العشوائي، كما ناقش الاجتماع بنود تبادل المعلومات والخبرات حول المشروعات الرائدة في الإسكان والتنمية العمرانية، وتطبيق الأكواد العربية للبناء.