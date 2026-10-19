متحدث الوزراء: الحكومة: نواصل جهود ضمان توافر السلع والحفاظ ومواجهة أي ممارسات احتكارية

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استكمل أمس الأحد لقاءاته مع الوزراء المعنيين، تمهيدًا لانطلاق منتدى مصر 2026، المقرر عقده اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى 24 من أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عادل"، عبر برنامج "من ماسبيرو"، مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أن جلسة ضبط الأسواق ومنظومة الحماية الاجتماعية الأكثر فعالية تُعد من أهم الجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدى، لارتباطها بشكل رئيسي بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتابع أن الجلسة تتضمن استعراض جهود الحكومة خلال السنوات الماضية في ملف الحماية الاجتماعية، ومناقشة التحديات القائمة، وبحث سبل تعزيز دور الدولة خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة مسئولين من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب المواطنين والخبراء.

واستكمل أن الحكومة ستعرض رؤيتها بشأن ما نفذته من جهود، مع العمل على تبادل الرؤى مع الأطراف المعنية للوصول إلى آليات للتعامل مع التحديات القائمة، ودعم الأمن الغذائي، وتكثيف جهود ضبط الأسواق، ومواصلة تأمين السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لضمان توافر السلع والحفاظ على المخزون الاستراتيجي والاحتياطيات من السلع الأساسية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتعامل مع أي ممارسات احتكارية.