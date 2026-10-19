رئيس هيئة الموانئ البرية: لجان فنية مشتركة لربط الممرات اللوجستية بين مصر والسعودية

قال المهندس سيد متولي، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، إن هناك لجانًا فنية مشتركة بين قطاعي النقل البحري والبري في مصر ونظيراتها بالمملكة العربية السعودية لتنظيم ربط الممرات اللوجستية بينهما، باعتبارهما «قلب الوطن العربي».

وأوضح في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، أهمية التكامل اللوجستي بين القاهرة والرياض، في ظل المشاكل الجيوسياسية بمضيقي باب المندب، وهرمز، وقناة السويس.

وأضاف أن الأسعار تتأثر بتكاليف النقل، موضحًا أن خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية يجعل الأسعار في مستويات مناسبة للمواطنين.

وتطرق إلى التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، وتجارة الترانزيت المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التوجيه مرتبط بمشاريع البنية التحتية التي نُفّذت.

وفي سياق آخر، تحدث عن الاجتماع الذي عُقد مع الجانب السعودي، اليوم، عبر الإنترنت «أون لاين»، في ظل وجود «نقاط اتصال بين مصر والمملكة العربية السعودية للتنسيق بخصوص الممرات اللوجستية».

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الترابط بين الممرات اللوجستية بين القاهرة والرياض، باعتبار أن «الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة».