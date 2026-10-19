اللواء محمد قشقوش: الحوثيون تجاوزوا إطار القبيلة والانفصال يهدد اليمن

قال اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن معرفته باليمن تعود إلى فترة عمله أول ملحق عسكري مصري في البلاد، مؤكدًا أن اليمن يمتلك حضارة إنسانية عريقة وتاريخًا كبيرًا، إلا أن تطورات المشهد السياسي والعسكري تطرح تساؤلات بشأن مستقبل الدولة اليمنية ووحدتها.

وأوضح "قشقوش" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن جماعة الحوثيين بدأت باعتبارها تجمعًا قبليًا محدودًا في شمال اليمن، وتحديدًا في محافظة صعدة، قبل أن تتوسع دائرة نفوذها وتتجاوز الإطار القبلي، مشيرًا إلى أن بدر الدين الحوثي انتقل إلى إيران عقب الثورة الإيرانية، وأقام هناك نحو ست سنوات، في مرحلة ارتبطت بتحولات فكرية ومذهبية انعكست على توجهات الجماعة.

وأضاف أن عودة بعض العناصر إلى اليمن، إلى جانب إنشاء مدارس وتوسيع نطاق النشاط التعليمي المرتبط بإيران، أسهمت في اتساع دائرة الجماعة واستقطاب عناصر جديدة من خارج نطاقها القبلي الأول، وهو ما يفسر تحولها إلى قوة ذات امتدادات أوسع داخل المجتمع اليمني.

وفي سياق متصل، لفت أستاذ الأمن القومي، إلى أن المظاهرات الحاشدة التي تشهدها مدينة عدن، وما يرفع خلالها من أعلام مرتبطة باليمن الجنوبي سابقًا، تعكس وجود اتجاهات تدعو إلى الانفصال واستعادة دولة الجنوب، معتبرًا أن هذه التوجهات تفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن مستقبل وحدة اليمن واحتمالات انقسامه مجددًا.

وتطرق قشقوش إلى العلاقات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الجماعة أعلنت استهداف إسرائيل، لكن تحركاتها العسكرية اتجهت بكثافة نحو المملكة، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، تطورًا كبيرًا في قدراتها العسكرية وطبيعة تحركاتها الإقليمية.

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل اليمن سيظل مرتبطًا بتطورات الصراع الداخلي، واتجاهات القوى الداعية إلى الانفصال، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين الحوثيين والسعودية، في ظل استمرار التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه المنطقة.