قال الإعلامي باسم يوسف إن الشعوب العربية أكبر من الخلافات والمشاحنات التي تتضخم على مواقع التواصل، داعيًا إلى عدم السماح لهذه السجالات بإفساد العلاقات بين أبناء المنطقة.

وأضاف في كلمة مسجلة عن بُعد، عُرضت خلال اليوم الأول من «منتدى مصر 2026»، أن الاختلاف بين الناس سيظل موجودًا، كما تقع أخطاء بين أفراد ومجتمعات، بينما تبقى الروابط بينهم أعمق من المشادات العابرة.

وقال يوسف: «أي واحدة بينا اختلفنا، وأي واحدة ساعات بيحصل بينا غلط، بس إحنا أكبر من كده».

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من الوعي بطبيعة ما يحدث على المنصات، خصوصًا مع سهولة تضخيم الخلاف وتحويله إلى حالة من الانقسام.

وأضاف: «إحنا محتاجين إن إحنا ما نخليش الخلافات دي تفرق بينا وتكبر أكبر من كده».

وأكد أن مسئولية المستخدم تبدأ من عدم الانجرار وراء كل سجال أو اعتبار الأصوات الأكثر حدة على الإنترنت ممثلة لمجتمع كامل.