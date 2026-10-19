الحكومة الألمانية تستبعد انتقال موجة الاحتجاجات الفرنسية إلى ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تخشى أن تؤدي الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، والتي اتسم بعضها بالعنف، إلى موجة احتجاجات تمتد إلى أنحاء أوروبا وألمانيا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الألمانية تتوقع حشدًا احتجاجيًا على مستوى أوروبا، قال متحدث باسم الحكومة في برلين اليوم الاثنين: "نحن لا نشارك هذا القلق".

وتشهد فرنسا احتجاجات منذ أسابيع، وخلال الأيام الماضية وقعت أعمال شغب واسعة النطاق في بعض المدن الفرنسية. وأضرم متظاهرون، خلال العطلة الأسبوعية المنصرمة، النار في مبنى البلدية بمدينة ليموج الواقعة وسط فرنسا، ما أدى إلى انهياره. وأُصيب عدد كبير من الأشخاص، بينهم شبان، خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. كما وقعت أعمال نهب.

وبدأت الاحتجاجات بخروج طلاب إلى الشوارع اعتراضًا على نقص المعلمين وسوء ظروف التعلم، وإغلاقهم مدارس، لكن المظاهرات توسعت لاحقًا لتشمل أيضًا احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وانتقادات للقيادة السياسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين إن بلادها تتابع بقلق بالغ التطورات العنيفة في الدولة المجاورة، لافتة إلى أن الوزارة عدّلت إرشادات السفر والسلامة الخاصة بفرنسا.

وقالت المتحدثة: "تنصح وزارة الخارجية المسافرين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المظاهرات". وأكدت أن المطالب المشروعة يمكن التعبير عنها بصورة سلمية، مشددة على أن العنف "لا مكان له بالطبع في الشوارع في أنظمتنا الديمقراطية".