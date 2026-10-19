وزير الخارجية الأوكراني: مقترح عقد قمة بين روسيا والصين وأمريكا سيطيل أمد الحرب

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، اليوم ‌الاثنين، إن مقترح عقد قمة بين روسيا والصين والولايات المتحدة من شأنه أن يشجع ⁠الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على إطالة أمد الحرب.

وأكد سيبيها مجددا دعوة أوكرانيا لعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى حل ‌دبلوماسي ⁠ينهي الصراع، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأوردت "وول ستريت جورنال" أن بوتين اقترح عقد قمة الشهر ⁠المقبل مع الرئيس الأمريكي" دونالد ترامبط والرئيس الصيني شي ⁠جين بينج للتفاوض على إنهاء الحرب ⁠بشروط تخدم مصالح موسكو.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن التسوية النهائية في أوكرانيا غير ممكنة دون وجود شخصية في كييف تكون مستعدة لتحمل المسئولية.

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا المباشرة في المفاوضات: "بالطبع، من المستحيل التوصل إلى تسوية نهائية دون مشاركة شخص من كييف مستعد لتحمّل المسئولية".

وأضاف: "فيما يتعلق بالتسوية، كما تعلمون، يواصل الجانب الأمريكي جهوده في الوساطة وحفظ السلام. ونحن نُقدّرها تقديرًا عاليًا".

وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "المفاوضون الأمريكيون يبذلون جهودًا حثيثة لإطلاق عملية السلام في أوكرانيا".

وتابع: "حتى الآن، تتعثر هذه المحاولات الحثيثة، بسبب عدم رغبة نظام كييف، وزيلينسكي شخصيًا، في السير نحو السلام"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا مستعدة للتفاوض على تسوية طويلة الأمد ومستدامة في أوكرانيا، لكنها لن توقف عملياتها العسكرية الخاصة خلال المفاوضات.