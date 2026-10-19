أوقفت الشرطة الإيطالية 160 شخصا خلال احتجاجات ضد غلاء المعيشة والحكومة في مدينة ميلانو، الأحد، تخللتها أعمال عنف لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية عن مصادر في شرطة ميلانو أن التوقيفات جرت خلال أحداث الأحد وحدها، وأن 80 بالمئة من الموقوفين قاصرون.

وتجمع عشرات الشبان في مجموعات صغيرة بمحيط ساحة "دومو" وسط المدينة، قبل أن ينتشر محتجون ملثمون يرتدون ملابس سوداء في شوارع مجاورة، حيث ألحقوا أضرارا بواجهات متاجر، فيما تعرض بعضها للنهب.

كما استخدم بعض المحتجين طاولات مطاعم وحاويات قمامة لإقامة حواجز، ورشقوا مركبات الشرطة بالحجارة ومواد مختلفة.

وتدخلت قوات الأمن بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام بأن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دعت الجهات المعنية بالأمن العام إلى اجتماع الثلاثاء لبحث التطورات.

والسبت، شهدت مدن إيطالية عدة مسيرات واسعة النطاق احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرعاية الصحية العامة.

وفي سياق التحركات الاحتجاجية في البلاد، كان تحالف "الطريق الرئيسي"، الذي يضم أكثر من مئة جمعية، قد دعا إلى مسيرة في روما في 17 أكتوبر الجاري، تجمع بين المطالب الاجتماعية ورفض تحويل اقتصاد البلاد إلى "اقتصاد حرب".