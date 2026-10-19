كييف تعلن إسقاط 243 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت أربعة صواريخ و243 من أصل 269 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 269 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، وصواريخ كروز إس - 8000 بانديرول، فضلا عن صواريخ من طراز إسكندر - كيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكشف البيان عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أربعة صواريخ من طراز إسكندر-كيه و243 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و567 ألفا و160 فردا، من بينهم 2100 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و416 دبابة، و25 ألفا و565 مركبة قتالية مدرعة، و51317 نظام مدفعية، و2224 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1714 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 449 طائرة حربية، و356 مروحية، و569 ألفا و994 طائرة مسيرة، و5134 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و164 ألفا و578 من المركبات وخزانات الوقود، و4838 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.