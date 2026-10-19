 رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى حظر تجول محدود لمنع الشغب والنهب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى حظر تجول محدود لمنع الشغب والنهب

باريس - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 2:47 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 2:47 م

صرح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بأنه أصدر تعليمات للمحافظين بفرض حالات حظر تجول "محدودة للغاية" و"محلية" في المدن لمنع المزيد من أعمال الشغب والنهب، عقب أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال مطلع الأسبوع، واستهدفت بشكل خاص مقار البلديات ومباني عامة أخرى ومئات الشركات في أنحاء البلاد.

وقال لوكورنو، عقب اجتماع طارئ مع كبار المسئولين الحكوميين، إن "أحدا لم يُقتل، أمس الأول السبت، رغم مشاهد العنف الشديد والأضرار المادية الواسعة، وهذه معجزة"، مدافعا عن أداء أفراد الشرطة الذين واجهوا مجموعات من الأشخاص المتورطين في أعمال عنف.

وتابع لوكورنو أن تفاصيل المناطق التي سيُفرض فيها حظر التجول ستُعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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