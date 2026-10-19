زيلينسكي: واشنطن لم تحذر كييف من الضربات الروسية التي استهدفت محطات الكهرباء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تحذر بلاده مسبقا من هجوم صاروخي روسي استهدف منشآت للطاقة في العاصمة كييف، في تطور يثير تساؤلات بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن وكييف، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونقلت الصحيفة، الاثنين، عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات قوله إن بلاده "لم تتلق تحذيرا قبل موجة من الصواريخ الروسية التي استهدفت محطات للطاقة في كييف نحو الساعة 11 مساء الأحد، بينما تلقت تحذيرا قبل هجوم لاحق وقع قرابة الساعة الثالثة فجرا".

وقال زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن روسيا شنت هجمات صاروخية باليستية على عدة موجات خلال الليل، مضيفا أن أوكرانيا لم تتلق مجددا تحذيرا مسبقا من شركائها.

وانتقد الرئيس الأوكراني ما وصفه بتعليق إمدادات صواريخ الدفاع الجوي وتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، معتبرا أن هذه الإجراءات لا تعكس واقع الحرب وتداعياتها.

خلاف متصاعد بين كييف وواشنطن

تأتي التصريحات في ظل توتر متزايد بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مسار الحرب والعلاقات مع موسكو.

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، تعليق حزمة من العقوبات الجديدة على روسيا، مبررا قراره برغبته في إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة للتوصل إلى تسوية للحرب.

كما انتقد زيلينسكي القرار، محذرا من أن تخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو قد يشجعها على مواصلة العمليات العسكرية.

وأعربت كييف عن قلقها إزاء تأخر وصول بعض إمدادات الأسلحة الأمريكية، بما فيها صواريخ الدفاع الجوي.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن قراره بشأن روسيا يهدف إلى تجنب اتخاذ خطوات قد تدفع موسكو إلى الانسحاب من المفاوضات، متهما زيلينسكي بعدم إبداء رغبة كافية في إنهاء الحرب.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا تحقق في ملابسات غياب التحذير المسبق.

وأشار إلى حدوث مشكلة برمجية في نظام الإنذار المبكر قبل عدة أيام، دون تأكيد أنها السبب وراء الواقعة الأخيرة.

ولم يعلن المسئولون الأمريكيون رسميا أن خللا تقنيا كان وراء عدم إصدار التحذير قبل الهجوم الأخير.

استهداف البنية التحتية للطاقة

تكثف روسيا هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مخاوف من اتساع انقطاع الكهرباء والتدفئة في المدن الأوكرانية، فيما تقول كييف إن التحذيرات المبكرة من إطلاق الصواريخ الباليستية تمثل عنصرا أساسيا لحماية المدنيين، إذ تتيح للسكان وقتا للوصول إلى الملاجئ قبل وصول الصواريخ.

وتزامن التصعيد مع تعثر المساعي الأمريكية للتوصل إلى وقف للهجمات على منشآت الطاقة لدى الجانبين، بعدما تبادلت موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة خلال الأيام الماضية.

ويضع الخلاف بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية الدعم الأمريكي لأوكرانيا أمام اختبار جديد، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى دفع الطرفين نحو تسوية سياسية، بينما تطالب كييف بضمانات أمنية وإمدادات عسكرية تتيح لها التصدي للهجمات الروسية.