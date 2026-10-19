مشاري العفاسي: سعيد ببرنامج دولة التلاوة وتطوير إذاعة القرآن الكريم في مصر

قال الشيخ مشاري راشد العفاسي، إنه يشعر بسعادة كبيرة تجاه تجربة برنامج «دولة التلاوة» وتطوير إذاعة القرآن الكريم في مصر، معتبرًا أن الصورة الحالية تعكس اهتمامًا واضحًا بمجال القراءة والقراء وتفاصيل تقديمهم للجمهور.

وأضاف العفاسي، في تصريحات لبرنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أنه حضر حلقتين من البرنامج وشاهد مستوى العناية بالديكور والجوانب الإنتاجية والصورة العصرية؛ ما يعكس احترامًا للمجال نفسه.

وأكد أن المادة الدينية تستحق معالجة بصرية وإنتاجية رفيعة، بجانب أن الأعمال المتعلقة بالقرآن والقراءة يمكن تقديمها في صورة سينمائية وعصرية تمنحها الاهتمام الذي يليق بها.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي وفر أدوات جديدة تستطيع تسهيل جوانب متعددة في الإنتاج، فضلًا عن أن فكرة استنساخ صوته لتقديم قراءة جميلة تثير لديه اهتمامًا بجودة النتيجة ودقة التلاوة.

وأشار إلى أنه عاصر بنفسه تغير وسائل التسجيل من «الريل» إلى الكمبيوتر وبرامج مثل «برو تولز»، ثم الأقراص المدمجة، والإنترنت والمحتوى الرقمي وخدمات الهاتف والنغمات.

ونوه إلى أن الوسائل تتغير مع الزمن، بينما تبقى إمكانية استخدامها في نشر الخير والقرآن هي القيمة التي يهتم بها في هذه التحولات التقنية.