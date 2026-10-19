المحكمة العليا الأمريكية توافق على إعادة النظر في حظر تقطير الكحوليات بالمنازل 

وافقت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، على دراسة ما إذا كان يحق للكونجرس من الناحية الدستورية فرض حظر على تقطير الكحوليات في المنازل الخاصة منذ أكثر من 150 عاما.

ويطعن المدعون في القضية في الحظر المفروض على تقطير الكحوليات في المنازل الخاصة بموجب قانون يعود إلى عام 1868 باعتباره من الآثار العتيقة لسياسات عصر إعادة الإعمار في الولايات المتحدة.

ويدفع المدعون بأن الكونجرس الأمريكي قد تجاوز سلطاته عندما قام بتفعيل الحظر على تقطير الكحوليات في إطار إصلاحات ضريبية تهدف إلى التصدي لمحاولات الاحتيال التي تقوم بها معامل التقطير التجارية.

ومن جانبهم، يقول المحامون الموكلون عن الحكومة في القضية أن الكونجرس فرض الحظر بشكل صحيح لمنع المنتجين من التهرب من سداد ضرائب اتحادية، وحذروا من أن رفع الحظر سوف ينتهك قرارا سابقا للمحكمة العليا ويقوض سلطات الكونجرس الأمريكي.