إيران: الاتفاق مع أمريكا في المتناول إذا غلبت الدبلوماسية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أصبح «في المتناول، لكن فقط في حالة منح الأولوية للسبل الدبلوماسية»، وذلك قبل يومين من محادثات مرتقبة بين الجانبين في جنيف.

وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»: «ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن».

وفي وقت سابق، قال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن طهران مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مع اقتراب انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين البلدين.

وأضاف أن أي هجوم أمريكي على إيران يُعد «مقامرة حقيقية»، مؤكدًا استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.