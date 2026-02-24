أعلنت السلطات اليمنية، الثلاثاء، مصرع 16 شخصا، في حادث مروري بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت قناة "اليمن" الفضائية الحكومية نقلا عن مصادر محلية لم تسمها، إن 16 شخصا بينهم 8 من النساء والأطفال لقوا مصرعهم في حادث مروري أليم وقع بمنطقة لحمر في مديرية المحفد بمحافظة أبين.

وأضافت أن الحادث وقع "إثر تصادم حافلة ركاب صغيرة بشاحنة نقل ثقيل على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي أبين وشبوة".

وأشارت إلى أن "الاصطدام المباشر أدى إلى اندلاع حريق في الحافلة، ما أسفر عن احتراقها بالكامل ووفاة جميع من كانوا على متنها".

واعتبرت أن "هذه الحادثة تأتي في ظل تزايد الحوادث المرورية على الطرق الدولية، ما يستدعي تعزيز إجراءات السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير حفاظا على أرواح المواطنين".

وسبق أن شهدت أبين حوادث مرورية مشابهة، ويرجع مراقبون أسباب ذلك إلى وعورة الطرق في بعض المناطق.

ويعاني اليمن من ضعف حاد في البنية التحتية خصوصا في الطرقات، عمق من آثارها الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 11 عاما.