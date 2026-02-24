تركي آل الشيخ بعد لقائه برئيس اتحاد الملاكمة: سنعلن عن مفاجآت قريبا

عبر رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن سعادته بلقاء اللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على منصة إكس، مساء الثلاثاء: «سعدت اليوم بلقاء سعادة اللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ، وأشكره على الدرع التذكاري المقدم من الاتحاد مفاجآت عديدة سنعلن عنها قريبًا».

وخلال اللقاء تركي آل الشيخ مع اللواء مجدي اللوزي، تسلم المسئول السعودي الدرع التذكاري المقدم من الاتحاد، مؤكدًا على قوة التعاون بين الاتحاد السعودي والمصري للملاكمة، وأشار إلى أن هناك مفاجآت كبيرة ستعلن عنها قريبًا.

وأوضح أن المفاجآت تشمل تنظيم كارت عالمي للملاكمة في مصر، بهدف دعم الشباب المصري من الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة وفتح الفرصة لهم لبدء مشوارهم الاحترافي في الملاكمة على المستوى الدولي.

وشدد على أهمية التعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة لتحقيق أهداف احترافية مشتركة.