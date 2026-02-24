اتهم مؤسس منصة «تلجرام» ورئيسها التنفيذي بافيل دوروف الحكومة الروسية بمحاولة قمع حقوق الخصوصية وحرية التعبير، في ظل تحقيقات تستهدفه داخل روسيا.

وقال دوروف، في تدوينة نشرها الثلاثاء، إنه يواجه دعوى في روسيا بتهمة «دعم الإرهاب»، مشيرًا إلى أن السلطات «تختلق يوميًا ذرائع جديدة لتقييد وصول المواطنين الروس إلى تلجرام، وتحاول قمع حقوق الخصوصية وحرية التعبير».

وكانت صحيفة روسيسكايا جازيتا قد أفادت في وقت سابق بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فتح تحقيقًا بحق دوروف.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن العديد من المحتويات المتداولة عبر «تلجرام» قد تشكل تهديدًا لروسيا.

ويُعد تطبيق تلجرام من أكثر التطبيقات شعبية في روسيا، ويواجه المستخدمون أحيانًا صعوبات في الوصول إليه، وسط تقارير إعلامية روسية تتحدث عن احتمال حظر التطبيق خلال الفترة المقبلة.