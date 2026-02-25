تشهد الحلقة السابعة من مسلسل "اسأل روحك" تصاعدًا دراميًا لافتًا، إذ تظهر غزالة، التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين رئيس، وهي تحاول إنقاذ سمعتها بعد الأزمات التي تلاحقها.

وتلجأ غزالة إلى الشيخة محسنة، التي تؤدي دورها الفنانة نهال عنبر، طلبًا للدعم والمساندة، حيث تسعى الأخيرة للوقوف إلى جانبها ومساعدتها من خلال إقامة «زار».

وخلال الأحداث، تروي غزالة حلمًا رأته يتعلق بزوجها، ما يدفع محسنة إلى اتخاذ قرار بإقامة «زار» لها، في محاولة لفك ما تعتقد أنه سبب معاناتها.

ويُعرض مسلسل "اسأل روحك" عبر منصتي viu و«شاهد»، إضافة إلى قناة SBC السعودية.

المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي.