واشنطن بوست: الجيش الأمريكي ينشر أكثر من 150 طائرة في أوروبا والشرق الأوسط

عزز الجيش الأمريكي وجوده بالقرب من إيران بشكل سريع، حيث نقل أكثر من 150 طائرة إلى قواعد في أوروبا والشرق الأوسط منذ انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الثلاثاء الماضي، دون تحقيق أي تقدم، وذلك وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية المتاحة للجمهور وصور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ويعد الوجود العسكري الأمريكي الحالي في المنطقة من بين الأكبر منذ أكثر من عقدين، أي قبل حرب العراق عام 2003.

ويأتي هذا الحشد بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقييد برنامجها النووي، على الرغم من أنه لم يُفصح عن أهداف هذا الهجوم.

وصرح مسئولون إيرانيون بأن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن، لكنه سيستغرق وقتا. وقال خبراء راجعوا هذا الانتشار العسكري إنه تجاوز الحشد العسكري الذي شُوهد قبل الضربات الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني في يونيو الماضي.

وأشاروا إلى أن هذه القدرات العسكرية المُجمعة تشير إلى حملة عسكرية تمتد لعدة أيام دون غزو بري.



* انتشار ثلث الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط

وتم رصد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد"، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية أمس الاثنين، تحمل عشرات الطائرات الإضافية.

وتعد "فورد" ثاني حاملة طائرات يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط، ويعني وصولها أن نحو ثلث الأسطول الأمريكي يتواجد الآن في المنطقة.

وقالت دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة لشئون الشرق الأوسط والتي تشغل حاليا منصب مديرة الأبحاث في معهد واشنطن إن "المستوى الهائل من القوة التي تم حشدها يعني أن الجيش الأمريكي يمكنه تنفيذ أي شيء يقرره ترامب، أي شيء من حملة مستمرة وعالية الحركة إلى ضربات أكثر استهدافا ومحدودة النطاق".

من جهته، أوضح مارك كانسيان، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تخطط لحملة جوية مطولة تستمر لأسابيع، فسيكون هناك حاجة إلى المزيد من الأصول العسكرية.

وأقر مسئولون دفاعيون بالتدفق الكبير للقوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، لكنهم امتنعوا عن التعليق على التفاصيل، مُعللين ذلك بأهمية الأمن العملياتي.

* صور الأقمار الصناعية تكشف أماكن انتشار الطائرات



وأظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الرحلات أن أكثر من نصف الطائرات الأمريكية التي نُشرت حديثا هبطت في قواعد بأوروبا.

وقال جريجوري برو، كبير محللي الشئون الإيرانية في مجموعة أوراسيا، إن الولايات المتحدة من خلال نشر الطائرات في أوروبا الشرقية خارج نطاق معظم الصواريخ الإيرانية - بدلا من قواعدها في الخليج العربي-، تستطيع وضع معداتها أو أفرادها استراتيجيا دون أن تشكل هدفا سهلا للإيرانيين.

وبحسب "واشنطن بوست"، تُشكل طائرات الشحن والتزود بالوقود الغالبية العظمى من الطائرات التي تظهر في بيانات تتبع الرحلات الجوية. أما الطائرات المقاتلة، فغالبا ما تكون بيانات مواقعها مُعطلة، مما يُصعب تتبعها ما لم تظهر في صور الأقمار الصناعية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن تعد وجهة رئيسية للأصول الجوية الأمريكية المتدفقة إلى المنطقة. وقد تم رصد أكثر من 60 طائرة حربية في صور الأقمار الصناعية الملتقطة يوم الجمعة الماضية.

وتُظهر الصور أكثر من 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" مصطفة على مدرج المطار. وتُستخدم هذه الطائرات عادة لمهاجمة الدفاعات الجوية للعدو، مما يوفر مسارا أكثر أمانا للطائرات الأخرى. كما تتميز هذه الطائرة المقاتلة المتطورة الشبحية بقدرات حرب إلكترونية، بحسب ما ذكره برو.

وتم تصوير عشرات الطائرات الحربية في الأيام الأخيرة في مهابط طائرات في أوروبا. وتُظهر صور نُشرت على الإنترنت 12 طائرة من طراز "إف-22 رابتور" في قاعدة لاكنهيث الجوية بالمملكة المتحدة، وطائرة واحدة على الأقل من طراز "إف-16 فايتينج فالكون" تهبط في جزر الأزور.

ويُظهر مقطع فيديو تم تصويره من نافذة طائرة ركاب أثناء سيرها على المدرج في مطار خانيا بجزيرة كريت، ونُشر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، يوم السبت، يُظهر ما لا يقل عن 10 طائرات إضافية من طراز "إف-35"، إلى جانب طائرات حربية أخرى.

وتشير بيانات تتبع الرحلات الجوية وصور الأقمار الصناعية إلى وصول طائرات تزويد بالوقود وطائرة استطلاع واحدة على الأقل إلى المطار منذ الثلاثاء الماضي.