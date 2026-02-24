كندا تعتمد أحدث طائرات جلف ستريم الأمريكية

وافقت هيئة الطيران الكندية، على تسجيل أحدث طرازين من طائرات رجال الأعمال جلف ستريم وهما جي 700 وجي 800 بعد أسابيع من تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوتاوا بشأن وضع هذه الطائرات في كندا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة النقل الكندية، أنها منحت شهادة اعتماد لأحدث طائرات الشركة الأمريكية الخاصة أمس الاثنين، بعد نحو أسبوع من الموافقة على طرازين أقدم من طائرات جلف ستريم.

ولم تردّ متحدثة باسم وزير النقل الكندي على طلب التعليق اليوم الثلاثاء.

وكان ترامب، قد هدد الشهر الماضي، بسحب شهادة الاعتماد وفرض رسوم جمركية على جميع الطائرات المصنعة في كندا ما لم توافق الحكومة على طائرات رجال الأعمال من طراز جلف ستريم.

وجاءت الموافقة من وزارة النقل الكندية، على الرغم من المخاوف المتعلقة بمشكلة الجليد التي أثارتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، والتي منحت طائرتي جي 700 وجي 800 شهادة اعتماد مشروطة في عام 2024.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنه أمام شركة جلف ستريم، المملوكة لشركة جنرال دايناميكس، مهلة حتى نهاية هذا العام لإثبات أن نوعي الطائرات يعملان "بشكل سليم.. في حال تكون الجليد في نظام الوقود".

وفي أواخر الشهر الماضي، خص ترامب، شركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات بالذكر، مهددا بمنع تحليق الطائرات الكندية الصنع وفرض تعريفة جمركية عليها بنسبة 50%، في أحدث تصعيد للتوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.

وقال ترامب، إنه يرد على كندا لرفضها منح شهادات اعتماد لطائرات شركة جلف ستريم إيروسبيس، ومقرها سافانا بولاية جورجيا.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة، ردا على ذلك، ستسحب شهادات اعتماد جميع الطائرات الكندية، بما فيها طائرات شركة بومبارديه، أكبر منتج للطائرات في كندا.

وقال ترامب، في منشوره: "إذا لم يتم تصحيح هذا الوضع فورا، لأي سبب كان، فسأفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على جميع الطائرات الكندية المباعة إلى الولايات المتحدة".

تتنافس شركتا بومبارديه وجلف ستريم بشدة، حيث تتنافس سلسلة جلوبال التابعة للشركة الكندية على حصة السوق مع أحدث طرازات جلف ستريم.

ومن ناحيته، قال جون جراديك، أستاذ إدارة الطيران في جامعة ماكجيل، إن الاعتماد يتعلق بالسلامة، وسيكون سحب الاعتماد لأسباب تجارية أمر غير مسبوق.