ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد في الدوري

أعلن معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة زد في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي المتصدر، وبفارق الأهداف عن بيراميدز الرابع، فيما يحتل نادي زد المركز السابع، أخر المراكز المؤهلة لمجموعة المنافسة على اللقب في الدور الثاني، برصيد 25 نقطة.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل و محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد السيد و عبد الله السعيد.

الهجوم: خوان بيزيرا، أحمد شريف و ناصر منسي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلا كلٍ من: محمد صبحي، أحمد فتوح، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم، شيكو بانرا، سيف الجزيري وعدي الدباغ.